Turchia: apparso un misterioso monolite nella provincia di Urfa

L’ultimo avvistamento, perché di questo bisogna parlare in considerazione della loro repentina scomparsa, di un monolite in metallo è avvenuto in Turchia. Il ritrovamento ha avuto luogo nella provincia di Urfa, nei pressi del sito archeologico di Gobeklitepe, un tempio antico di 12 mila anni; alto circa tre metri, il manufatto presentava una scritta di 45 centimetri in una antica lingua turca. Il misterioso oggetto è poi scomparso pochi giorni dopo. Negli ultimi mesi simili ritrovamenti sono stati segnalati nello Utah, Stati Uniti, in Romania e nell’isola di Wight, in Inghilterra. Continua il mistero di queste strane apparizioni che alimentano teorie che vanno dall’esistenza degli alieni ad una riuscita campagna pubblicitaria per una prossima serie Tv