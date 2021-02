New Jersey: il governatore Murphy firma i progetti di legge per legalizzare la marijuana

Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha firmato nella giornata di ieri 3 progetti di legge per la legalizzazione della marijuana. Circa i due terzi dei cittadini del NJ, a Novembre 2020, avevano votato a favore del referendum per la legalizzazione. Il governatore Murphy in un twitter dichiara ” ho firmato una legislazione storica per legalizzare l’uso della cannabis per gli adulti, depenalizzare il possesso di piccole quantità di cannabis e creare un mercato regolamentato”. I progetti di legge prevedono la depenalizzazione per l’uso da parte di adulti sopra i 21 anni, sanzioni più leggere per i minorenni che dovranno includere un primo ammonimento scritto, la possibilità per chi sta scontando pene per uso di cannabis di poter usufruire del principio del favor rei. Ci vorranno ancora alcuni mesi prima che i progetti di legge vengano applicati poiché si deve formare una Commissione per la regolamentazione della marijuana. La maggior parte del gettito fiscale dalla vendita legale della cannabis sarà reinvestito per sostenere le comunità svantaggiate del New Jersey.