Il Sudafrica sospende la vaccinazione Covid 19 con AstraZeneca

Il Sudafrica sospende la vaccinazione Covid 19 di AstraZeneca dopo che uno studio, ancora incompleto, ha rivelato un efficacia ridotta contro la variante sudafricana. Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università del Witwatersrand di Johannesburg, afferma che non è stato possibile accertare l’efficacia contro casi gravi della malattia e nei casi di ospedalizzazione perché i soggetti esaminati erano giovani adulti in salute. Il ministro della Salute Zweli Mkhize in una conferenza stampa online ha annunciato la temporanea sospensione rassicurando che ” nelle prossime settimane sono in arrivo i vaccini Johnson&Johnson e Pfizer. Gli 1,5 milioni di vaccini AstraZaneca arrivati in Sudafrica con scadenza ad Aprile saranno conservati fino a quando gli scienziati non forniranno chiare indicazioni sul loro utilizzo“