Giornata mondiale dell’Infanzia, Unicef: 149 milioni di bambini soffrono di malnutrizione cronica

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’UNICEF ricorda che, nel mondo, oltre 149 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione cronica e oltre 45 milioni di malnutrizione acuta, senza contare gli effetti della pandemia da COVID-19; 160 milioni di bambini e adolescenti sono coinvolti nel lavoro minorile; circa 1 miliardo di bambini – quasi la metà dei 2,2 miliardi di bambini del mondo – vive in uno dei 33 paesi classificati come “a rischio estremamente elevato” per gli impatti della crisi climatica; quasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidio ogni anno – più di uno ogni 11 minuti – una fra le prime cinque cause di morte per la loro fascia d’età.

“Il mondo ha compiuto notevoli progressi nella sopravvivenza dei bambini negli ultimi tre decenni, e milioni di bambini hanno maggiori possibilità di sopravvivenza rispetto al 1990 – 1 bambino su 27 è morto prima di raggiungere i cinque anni nel 2019, rispetto a 1 su 11 nel 1990”, ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Tuttavia, il lavoro da fare è ancora tantissimo. A 32 anni dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e a 30 anni dalla sua ratifica da parte dell’Italia, i diritti dei bambini non sono ancora rispettati e tutelati in tutto il mondo. La pandemia da COVID-19 ci ha insegnato che esiste un unico modo per superare le emergenze globali: uniti. E, uniti, dobbiamo lavorare per un presente e un futuro migliore per le nuove generazioni”.

Ulteriori dati sull’infanzia nel mondo: secondo le ultime stime disponibili, più di 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato; nel mondo, oggi, vivono 650 milioni di donne e ragazze che sono state date in sposa da bambine – circa la metà di questi matrimoni sono avvenuti in Bangladesh, Brasile, Etiopia, India e Nigeria; il numero di bambini e adolescenti con disabilità a livello globale è stimato in quasi 240 milioni – ovvero 1 bambino e adolescente su 10. I bambini con disabilità sono svantaggiati rispetto ai bambini senza disabilità per la maggior parte delle misurazioni del benessere dei bambini.

La Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace è intervenuta iieri, a Roma, a “Infanzia e adolescenza: diritto al futuro”, evento istituzionale di celebrazione della Giornata organizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia/Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e l’UNICEF. L’UNICEF Italia ha curato anche un laboratorio sul diritto all’ascolto e alla partecipazione con studenti di scuola secondaria.

I volontari dei comitati locali dell’UNICEF saranno coinvolti in numerose iniziative tutta la settimana, con incontri nelle scuole, convegni, mostre, letture animate, proiezioni di film, attività ludiche e sportive, concerti in diverse città.