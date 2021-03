Fidanzata Kashoggi “incomprensibile Renzi su Arabia Saudita”

” Non è possibile essere ben informati sull’Arabia Saudita e allo stesso tempo sostenere che il principe ereditario Mohammed bin Salman sia un riformatore. Proprio non capisco perché” l’ex premier italiano Matteo Renzi “lo abbia fatto. Forse deve cercare di capire meglio la realtà della situazione in Arabia Saudita e cosa bin Salman ha fatto a Jamal”. Lo ha dichiarato all’ANSA Hatice Cengiz, fidanzata del giornalista Jamal Kashoggi, ucciso nel consolato di Riad ad Instabul nell’Ottobre 2018. La dichiarazione di Hatice arriva dopo settimane di polemiche sulla partecipazione di Matteo Renzi a una conferenza a Riad, dove definì l’Arabia Saudita il centro di un “futuro Neo-rinascimento” e la pubblicazione di un rapporto della CIA, nel quale, il principe saudita Mohammed bin Salman è indicato come mandante della morte del giornalista Kashoggi.