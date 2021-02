Elon Musk finanzia un concorso per la rimozione del carbonio

Elon Musk, attraverso l’organizzazione XPRIZE, lancia il concorso per la rimozione del carbonio con in palio un premio totale di 100 milioni di dollari. Avrà una durata di 4 anni e i partecipanti dovranno creare e mostrare l’efficacia di una soluzione che sia in grado di estrarre l’anidride carbonica dall’atmosfera o dagli oceani e intrappolarla in via permanente in modo che non crei più danni all’ambiente. Lo scopo del concorso è quello di ispirare e contribuire a trovare soluzioni efficienti per raggiungere collettivamente l’obiettivo di rimuovere 10 gigatonnelate di carbonio entro il 2050, contrastare il cambiamento climatico e ristabilire il giusto equilibrio. Il montepremi è interamente finanziato da Elon Musk e dalla Musk Foundation.

Se qualcuno volesse partecipare, maggiori informazioni si possono trovare sul sito di XPRIZE