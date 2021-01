Brasile: cancellato il Carnevale di Rio

Il Carnevale di Rio de Janeiro è stato annullato causa Covid. Lo ha comunicato il Sindaco Eduardo Paes a causa dei contagi in costante crescita. Il carnevale di Rio è considerato il più grande al mondo, con le sfilate di carri, ballerine di samba , costumi sgargianti , attira ogni anno migliaia di turisti da tutti i paesi. Il Sindaco Paes in un twitt ha annunciato aiuti per i cittadini che saranno danneggiati dalla cancellazione riconoscendo l’importanza economica della manifestazione per la città. Il Carnevale è rimandato al 2022