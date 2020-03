AAA cercasi astronauti alla Nasa

Chi è in cerca di un lavoro, che sia fuori dagli schemi tradizionali e non ha problemi a trasferte può dare un’occhiata sul sito della NASA. L’agenzia spaziale americana accetta candidature per futuri astronauti. Le domande si potranno presentare fino a martedì 31 Marzo 2020 per candidati da formare per futuri viaggi sulla Luna e su Marte con il programma Artemis.

Come riportato sul sito “Esplorare la Luna in questo decennio aiuterà a preparare l’umanità al suo prossimo grande salto: l’invio di astronauti su Marte”.

I requisiti per poter fare domanda a #BeAnAstronaut sono: essere cittadini americani, un master in un campo STEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Il requisito del master può essere sostituito da due anni di lavoro per un dottorato di ricerca; un corso di medicina completo o il completamento entro giugno 2021 di un programma di pilota a livello nazionale o internazionale. Il reclutamento di nuovi astronauti avviene nel periodo in cui la NASA si prepara a mandare la prima donna sulla Luna entro il 2024

Roberta Piroli