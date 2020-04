I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER

Al centro dell’opera il binonio Amore e Morte: l’amore impossibile, la morte salvatrice.

Nel Romanzo si avverte forte il rapporto fra uomo e natura, struggente l’antitesi passionalità – razionalità, il conflitto fra realtà ed immaginazione.

Il romanzo all’epoca venne vietato in molti stati tedeschi poiché presso la giovane generazione, che aveva preso a modello l’eroe goethiano, in molti si erano tolti la vita in preda ad una sorta di febbre mistica, in reazione e tragica risposta alle problematiche storiche e sociali del momento.