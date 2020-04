Corano libro sacro dei musulmani, rappresenta una raccolta di 114 sure (capitoli) che raggruppano determinati versetti tradizionalmente riconosciuti come rivelati o discesi direttamente da Allah, l’Altissimo, per mezzo di comunicazione tramite l’arcangelo Gabriele al profeta Muhammad.

La questione in merito alle origini del Sacro libro dei musulmani sono alquanto dibattute sia in ambiente tradizionale, con le varie divisioni anche all’interno della comunità islamica, sia in ambito storico-accademico fra i vari studiosi universitari e non.

Rappresenta il messaggio rivelato quattordici secoli fa da Dio (in arabo Allah) a Maometto (in arabo Muhammad) e destinato a ogni essere umano sulla Terra