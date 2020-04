Repubblica, Radio Deejay e Radio Capital con l’UNICEF Italia contro il Coronavirus

Da domenica 12 aprile la Repubblica, Radio DEEJAY e Radio Capital sostengono la campagna di raccolta fondi dell’UNICEF Italia “Insieme per combattere il Coronavirus. Unisciti a noi. Dona aiuti per l’Italia”: con i fondi raccolti sarà possibile acquistare aiuti concreti – come mascherine, guanti chirurgici e monouso, tute e occhiali protettivi, termometri e tamponi – per gli operatori sanitari impegnati nella lotta al COVID-19, e fornire assistenza psicologica e sanitaria ai bambini e agli adolescenti più fragili e vulnerabili nel nostro Paese.

Tutti i materiali acquistati tramite la campagna di raccolta fondi saranno distribuiti in coordinamento con il Commissario straordinario Domenico Arcuri e il Dipartimento della Protezione Civile nelle strutture sanitarie che ne necessitano maggiormente sul territorio italiano.

“È per noi una grande responsabilità essere in prima linea per fermare questo nemico invisibile e potentissimo. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco in questa drammatica emergenza tre importanti testate, come la Repubblica, Radio DEEJAY e Radio Capital; potremo così raggiungere tante persone con appelli, informazioni accurate e approfondimenti sulla situazione in Italia e nel mondo, messaggi e consigli utili e affidabili per famiglie, adolescenti e bambini. Solo insieme possiamo combattere il coronavirus e ricostruire la speranza”, ha sottolineato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia.

È possibile sostenere la raccolta fondi dell’UNICEF con donazioni tramite:

• sito web: www.unicef.it/coronavirus