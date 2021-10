Nasce il Coordinamento 15 Ottobre: “Tutte le piazze manifestino”

TRIESTE – In data odierna si è costituito il COORDINAMENTO 15 OTTOBRE, composto da Dario Giacomini, Eva Genzo, Roberto Perga, Stefano Puzzer e Matteo Schiavon.

“Il Coordinamento – si legge in una nota stampa – invita tutti i Cittadini, le Associazioni ed i Movimenti, senza distinzione di categoria, a riconoscersi in questa battaglia democratica per la libertà contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale e sostenere con i propri membri il Coordinamento 15 Ottobre. Da Trieste sollecitiamo tutte le piazze d’Italia a manifestare pacificamente affinché si senta forte la voce delle nostre richieste contro la profonda la divisione sociale che questi provvedimenti normativi e la loro applicazione hanno innescato.

Auspichiamo che l’incontro di sabato con i rappresentanti del Governo vada al cuore del problema. Per la giornata di sabato 23 invitiamo tutti gli Italiani ad animare pacificamente e serenamente le proprie Piazze dotandole di maxischermi dove saranno trasmessi gli esiti della riunione tra il Coordinamento 15 ottobre e i rappresentanti del Governo. Nel frattempo invitiamo tutte le persone che credono nella causa a manifestare nelle proprie città. Chi è già in viaggio sarà il benvenuto a Trieste fermo restando che allo stato attuale non siamo in grado di garantire supporto logistico per la notte di oggi e le notti future. Ci vediamo sabato nelle Vostre piazze!!!