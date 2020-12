Grande (M5S): “Bilancio: tanti bonus disponibili per i cittadini”

ROMA – Dall’On. Marta Grande (M5S) riceviamo e pubblichiamo:

“In queste ore il parlamento sta concludendo l’esame della legge di bilancio ed al suo interno troviamo una serie di importanti incentivi per i cittadini che riguardano l’efficientamento energetico, tra gli altri il Bonus ristrutturazioni, il bonus facciate, l’ecobonus, il super bonus 110% ed il bonus idrico.

Il bonus 110% è una norma fortemente voluta dal Movimento cinque stelle che sblocca l’intero settore dell’edilizia e permette al contempo un risparmio energetico per il singolo nucleo familiare e per l’intero paese.

L’emendamento alla manovra 2021, che stiamo votando queste ore, prevede infatti che la norma venga prorogata di sei mesi rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2021 (fino quindi al 30 giugno 2022), ma solo per i condomini e solo a condizione che alla fine di giugno 2022 i lavori in corso abbiano raggiunto almeno il 60% della loro esecuzione.

Oltre all ecobonus 110%, voglio porre l’accento sul, bonus facciate che consente di recuperare il 90% delle spese sostenute nel 2020 senza un limite massimo.

Il bonus idrico, invece, permette di sostituire i rubinetti e la fornitura e posa in opera di nuovi sanitari in ceramica proprio nell’ottica dell’efficientamento idrico. Per le famiglie l’incentivo é di mille euro, per i pubblici esercizi invece di 5.000€.

Oltre questi, voglio ricordare il bonus mobili, rifinanziato e con un tetto di spesa massima aumentato da 10.000 a 16.000€ (la detrazione resta del 50% per le spese sostenute durante una ristrutturazione edilizia).

Sollecito la cittadinanza ad informarsi rispetto a questa grande opportunità per chi vuole ristrutturare la propria abitazione o la facciata del proprio palazzo con costi praticamente pari allo zero.”

On. Marta Grande – Deputata Movimento Cinque Stelle