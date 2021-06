Giro (FI): “Salvini, Berlusconi, Meloni…voglio bene a tutti”

ROMA – “Salvini propone una federazione e non una annessione. Se son rose fioriranno”. Lo dichiara il Senatore forzista Francesco Giro, che ha parole buone per tutto il centrodestra.

“Ho la doppia tessera Forza Italia-Lega – spiega Giro – e nel movimento di Salvini mi trovo benissimo. Ho un rapporto meraviglioso con il leader, i suoi più stretti collaboratori e i parlamentari e i militanti della lega. Sono e mi sento in famiglia. Con Giorgia Meloni ho un feeling naturale. E Forza Italia resta la mia casa. A Berlusconi devo tutto. Tajani è una persona mo-ra-le. Da lui ho imparato il rispetto religioso per i territori e per i suoi eletti con le preferenze. Bernini è la mia capogruppo in senato e mi ha voluto nominare senatore-segretario d’aula. E infine per Mara Carfagna ho un affetto profondissimo e stima politica: ero il suo compagno di scranno nel 2006-2008, entrambi appena eletti deputati. Voglio dire che il centrodestra è unito politicamente e sentimentalmente e per questo può vincere”.