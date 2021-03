Fashion renting, sempre alla moda spendendo poco

Quante volte abbiamo comprato un capo di abbigliamento o un accessorio moda e lo abbiamo lasciato nell’armadio senza indossarlo ma non abbiamo il coraggio di buttarlo? O magari desideriamo quella particola borsa firmata o un nuovo vestito e non possiamo permettercelo? La soluzione ai nostri problemi di guardaroba potrebbe essere il ” Fashion Renting”. Si tratta di un servizio di noleggio di capi di abbigliamento o di accessori che negli ultimi anni sta prendendo quota in tutto il mondo. Idea nata e sviluppata a New York, il servizio di Fashion Renting spopola in Cina e Regno Unito e grazie a start up italiane sta prendendo piede anche nel nostro paese. Per accedervi è sufficiente una connessione internet che vi permette di collegarvi ai siti e piattaforme che forniscono il servizio; consultare il catalogo di abiti, scarpe, borse e accessori e scegliere ciò che veramente volete indossare. Il costo del noleggio? Se per una particolare situazione volete indossare un abito firmato il noleggio si aggira tra il 10/20% del prezzo di listino. Un abito che costa 1.200 € potrà essere da voi indossato per circa 120 €. La cifra comprende il servizio di lavanderia e rammendi in caso di piccoli incidenti all’oggetto. Il noleggio dura dai 4 agli 8 giorni. E’ un modo per essere sempre alla moda senza spendere un patrimonio, rientrare di qualche piccola spesa e guadagnare qualcosa grazie a capi di abbigliamento o oggetti che non indossiamo. Diamo anche una mano all’ambiente riducendo l’inquinamento e al portafoglio evitando inutili consumi.