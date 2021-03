Svolta sulla gestione dell’emergenza Covid. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, saluta Domenica Arcuri e nomina come nuovo commissario per l’emergenza Covid-19 il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. Nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi si legge : “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”