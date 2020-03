CuraItalia Incentivi, un aiuto a chi vuole riconvertire la produzione delle imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto il via libera dalla Commissione Europea per un nuovo regime di aiuti che permette di finanziare la riconversione del processo produttivo delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria, ad esclusione di ditte individuali e partite IVA.

La misura, definita #CuraItalia Incentivi in virtù dello stato di emergenza, è gestita dalla società Invitalia e prevede un finanziamento a tasso zero per ampliare o riconvertire l’attività delle imprese per la produzione di dispositivi medici o di protezione individuale, quali mascherine, ventilatori, occhiali, camici e tute di protezione.

L’incentivo è un mutuo a tasso zero fino al 75% dell’investimento per importi che vanno da un minimo di 200.000 ad un massimo di 2 milioni di euro. Il prestito deve essere rimborsato in 7 anni.

È prevista tuttavia una premialità in funzione della velocità di intervento, che consente di trasformare il finanziamento agevolato in fondo perduto, nelle quote del 100% del prestito se si completa in 15 giorni, 50% se l’investimento è completato in 30 giorni e 25% se viene completato in 60 giorni.

Questa misura, si auspica, garantirà un aumento della produzione di materiale protettivo sanitario ad oggi fondamentale per gli operatori più a rischio. Ciò vuol dire investire nelle aziende italiane nel tentativo anche di attenuare le importazioni estere, divenute sempre più difficoltose. Al contempo permette una continuità di investimento senza il blocco del processo produttivo, che comporterebbe maggiori difficoltà di uscita dalla crisi economica che, con molta probabilità, si presenterà come conto da pagare a seguito dell’emergenza sanitaria.

Le domande potranno essere presentate dal 26 marzo.

Tutte le informazioni sono disponibili ai seguenti link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040903-partono-gli-incentivi-curaitalia-50-milioni-per-le-aziende-che-vogliono-produrre-dispositivi-medici-e-di-protezione-individuale

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia