“WOW”: un viaggio magico al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Un viaggio magico nel mondo dello stupore quello in programma per sabato 2 (alle ore 21:00) e – in replica – domenica 3 aprile (alle19.00) al Teatro Nuovo Sala Gassman grazie a “WOW”, scritto, diretto e interpretato da Andrea Romanzi.

“Tale varietà con corpo di ballo è la prima testimonianza attendibile di una vera e propria esibizione magica. Uno spettacolo costruito al solo scopo di intrattenere il pubblico attraverso l’arte dell’illusione risale al 2900 a.C, quando il mago Dedi si esibì per il faraone con un numero sulla decapitazione. Da quel giorno maghi di ogni provenienza e cultura hanno a loro volta stupito con effetti magici al medesimo scopo. WOW è il racconto di una storia millenaria e il suddetto proporrà illusioni antiche e moderne in maniera del tutto originale. Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, un viaggio magico nel mondo dello stupore, che vi sorprenderà in ogni sua forma e vi farà soltanto dire: WOW! C’è chi definisce Andrea Romanzi folle e visionario; altri dicono invece di aver conosciuto uno Scienziato pazzo. Una cosa però è certa: per quanto lui sia preda di un profondo dualismo e la sua personalità e le sue performance siano divise tra surreali ed eclettiche invenzioni magiche e spettacolari momenti di cabaret, le due metà vi coesistono in un perfetto binomio che dà alla luce il personaggio del Mago VeraMente. Come in un moderno (e divertentissimo) caso alla “Jekyll & Hyde”, nessuno sa spiegarsi cosa abbia stravolto la sua vita – un tempo del tutto ordinaria e priva di follia – rendendolo l’esilarante performer che è oggi…C’è anche chi ipotizza si tratti proprio di un esperimento mal riuscito!”.

Prenotazioni al 328 1224154.