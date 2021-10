Visita al Castello di Torre in Pietra in occasione delle Giornate FAI d’Autunno

FIUMICINO – Sabato 16 (dalle ore 10 alle 17) e domenica 17 (dalle 9 alle 12) ottobre 2021, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2021, nel Comune di Fiumicino, si potrà visitare il Castello di Torre in Pietra.

Il Gruppo FAI di Civitavecchia è stato incaricato di gestirne l’apertura. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/castello-di-torre-in-pietra-40187/ consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso al Castello di Torre in Pietra dato che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI durante l’evento.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Il Castello che oggi ammiriamo è sostanzialmente quello che ci hanno lasciato i Falconieri. Essi chiamarono a Torre in Pietra due ingegni del loro tempo: l’Architetto Ferdinando Fuga che realizza la chiesa e il nuovo scalone di accesso al piano nobile, e il pittore Pier Leone Ghezzi cui viene affidata la decorazione degli interni in cui si riportano scene celebranti la visita al castello del Papa Benedetto XIII. Inoltre, all’interno della chiesa ottagonale, gli affreschi sugli altari laterali sono ulteriori testimonianze della sua opera. Gli affreschi sono perfettamente conservati: possiamo rivivere i fasti dell’anno giubilare 1725.