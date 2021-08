CIVITAVECCHIA – Una magnifica tre giorni il secondo “Memorial Federica Palomba”. Tante squadre, sedici, che si sono incontrate, non scontrate, sui campi sabbiosi del Beach Arena alla Marina di Civitavecchia.

“Se c’è una cosa che Federica ci ha insegnato è lo spirito di squadra – commentano gli organizzatori – il sapersi divertire lavorando sodo e con questo spirito i ragazzi che hanno partecipato al torneo (dagli oltre cinquanta ai sedici anni) si sono impegnati, sempre con il sorriso e il buon umore, ma dando ognuno il meglio secondo le proprie possibilità, con semifinali e finale di alto livello sportivo e agonistico. Le squadre erano nei campi ma, anche negli spazi attorno ad essi, lo spirito di gruppo si è fatto sentire con la pizza che è stato offerta da molte attività commerciali e i dolci preparati dalle mamme degli amici di sempre di Federica”.

Così il sogno di Fede, che è diventato quello di mamma Antonella, si arricchisce e va a finanziare ancora una volta i progetti de “I bambini del Deserto ONLUS”, andando a completare con la maternità la struttura di primo soccorso in una zona rurale del Senegal già restaurata con le iniziative precedenti.

Gli organizzatori ringraziano: il Beach Arena di Gino e Cinzia per l’utilizzo degli impianti e la grande disponibilità e tutto il gruppo degli amici di Federica che ha organizzato, gestito e arbitrato l’evento; il Forno del Mercato di Antonio Altana per la focaccia offerta, il Ristorante Dolce e Salato per le ciambellette calde, le pizzerie Il Ghetto, Le Terme, Pizza a Volontà, Pizza’le, Red Carpet, San Liborio, Tutto Ok e Rainbow per l’ottima pizza della sera di domenica, il Millennium per il bellissimo e buonissimo dolce della serata finale. Il ristorante Lo Stuzzichino, la dott.ssa Donatella Palomba, l’azienda del Cuore di Pantano e tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta.

Per i premi, Mastro Titta Eat & Sleep di Montemerano, il ristorante La Taverna dell’Olmo, 8.0 meltingpot culinario con il ristorante 80 Fame e il pub Fermentum.

Il laboratorio di stampa dell’istituto Stendhal nella persona del professor Fabio De Siati per la stampa di tutte le magliette da gioco e l’istituto Marconi per aver contribuito con l’iscrizione di quattro squadre e infine, ma non ultimi, per le fotografie Ludovica Mojoli e Enrico Paravani.

“Con la certezza che Federica, sorridendoci da lassù, sia fiera di tutto l’impegno profuso e dei risultati ottenuti, vi diamo appuntamento alle prossime iniziative ancora una volta “tutti Insieme per Federica”.