Una “Estate di sorrisi” con il Cartellone estivo all’Arena Gassman

CIVITAVECCHIA – Grandissima novità per ciò che concerne il fare Teatro e il vivere il Teatro nella nostra città: pronto infatti il primo Cartellone Estivo dell’Arena Gassman, la nuovissima location adiacente al Nuovo Sala Gassman gestita dalla Blue in the Face.

Il Cartellone, denominato “Estate di sorrisi 2022”, proporrà commedie, spettacoli per bimbi e presentazioni di cui passo passo sarà fornito ogni dettaglio. Sin d’ora si può anticipare che il tutto verrà accompagnato da degustazioni varie e porzioni di gnocchi sotto le stelle. In programma anche un evento speciale con musica dal vivo per la magica serata di Ferragosto. Si partirà giovedì 14 luglio.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare il 328 1224154.