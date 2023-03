Un “Musicarello Shock” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Sabato 1 aprile alle 21:00 e – in replica – domenica 2 alle 19:00 andrà in scena al Teatro Nuovo Sala Gassman lo spettacolo “Musicarello Shock” di e per la regia di Matilde D’Accardi. Drammaturgia musicale di Valentina De Giovanni – Lustrascarpe.

“Insieme alla stessa Valentina De Giovanni seguiremo la vita di Nora, una giovane ragazza degli anni ’60 che vive in una piccola provincia con i genitori e sogna di fuggire al rigido controllo del padre attraverso il matrimonio. Solo dopo sposata, però, capirà che il matrimonio non è necessariamente sinonimo di amore, ma di essere passata semplicemente dal controllo paterno a quello del coniuge e della suocera. Nora comincerà allora a capire quanto vale e cosa desidera veramente e imparerà a lottare per la propria libertà. Liberamente ispirato alla vera storia della prima divorziata d’Italia, “Musicarello Shock” racconta il processo di emancipazione femminile di quegli anni, tracciando un quadro della società dell’epoca e ripercorrendo la strada che portò alla legalizzazione del divorzio in Italia. Il tutto in maniera leggera e ironica, attraverso una partitura musicale che si fa drammaturgia. Valentina De Giovanni ha scelto alcuni dei brani più iconici di quell’epoca e li ha incastonati con continuità narrativa all’interno del bel testo di Matilde D’Accardi. Brani della musica leggera italiana degli anni ’50, ’60 e dei primi anni ’70 immortali e che rappresentano il sentire di quei tempi. Da qui il titolo “Musicarello”, come chiaro riferimento ai film di quegli anni che mettevano al centro uno o più cantanti del momento che interpretavano storie d’amore e raccontavano i costumi dell’epoca”.

Info al 328 122 4154. Botteghino del Gassman aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00.