Un maestro di scrittura creativa ospite di Book Faces

CIVITAVECCHIA – Gli eventi organizzati dall’associazione culturale “Book Faces” in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ., che vanno ssotto il nome di Incontri d’Autore, riprendono venerdì 5 maggio alle ore 17.45 con un ospite di eccezione.

Questa volta, presso la Sala “Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ. in via Risorgimento 8/10/12 a Civitavecchia, lo scrittore ospite sarà Paolo Restuccia.

L’autore è scrittore, “maestro” di scrittura creativa, editor e regista. Da sempre, cura la regia della trasmissione “Il Ruggito del Coniglio” su Rai Radio2 e ha diretto, condotto o scritto numerosi programmi radiofonici Rai. È stato tra i primi in Italia a occuparsi di scrittura creativa, prima nella Scuola Omero ora nella Scuola di Scrittura Genius, dove insegna nei laboratori di scrittura di romanzi, racconti, podcast e storytelling digitale. Giova ricordare che dai suoi corsi sono usciti, tra i tanti, alcuni scrittori di Civitavecchia come Anthony Caruana, Ernesto Berretti e Andrea Bocchia, più tanti altri che hanno vari racconti pubblicati in diverse antologie.

Restuccia ha anche insegnato nel corso di scrittura generale dell’Università di Roma e insegna storytelling digitale e radio all’Unisal di Roma.

Oltre ad aver pubblicato i romanzi “La strategia del tango” (Gaffi), “Io sono Kurt” (Fazi) e “Il colore del tuo sangue” (Arkadia), ha tradotto i manuali “Story” e “Dialoghi” di R. McKee e “Guida di Snoopy alla vita dello scrittore” di C. Barnaby e M. Schulz.

Nel libro, la giovane filmaker Greta Scacchi, mentre guarda le immagini di un video, si accorge di un dettaglio che mette in pericolo la sua vita. La ragazza è accusata di omicidio dal dirigente di Polizia Tommaso Del Re e viene trascinata in una serie di eventi che coinvolgono l’insegnante di cinema Rossella Gardini, una coppia di fratelli che ritornano dal suo passato, Farid e Anissa Akram, il piccolo Nadir, l’inquietante Ahmad, il barista Tong, mentre sullo sfondo si staglia minaccioso il Biolab, un laboratorio in cui si studiano armi chimiche e di distruzione di massa. Per Tommaso Del Re sarà ancor più difficile dipanare la matassa, ostacolato da quelle che definisce le “alte sfere”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo nuovo appuntamento. Paolo Restuccia dialogherà con lo scrittore Ernesto Berretti. La vendita del libro sarà curata dalla libreria “Giunti al punto”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.