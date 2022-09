Un intenso finale per il Festival Barocco Alessandro Stradella

VITERBO – Il Festival Barocco Alessandro Stradella si accinge a vivere il momento clou di questa edizione 2022. La rassegna musicale, con direzione artistica del maestro Andrea De Carlo e la prestigiosa presidenza onoraria di Anna Fendi, propone tre serate consecutive di concerti nella splendida chiesa romanica di Santa Maria Nuova a Viterbo, con musicisti ed ensemble di assoluto livello internazionale.

Venerdì 23 settembre, alle ore 21.00, si esibirà l’Ensemble Micrologus in “Alla festa leggiadra“, concerto di ballate, madrigali e danze dell’epoca del Decameron di Boccaccio. A rievocare la suggestiva musica del Trecento la formazione composta da Patrizia Bovi (canto, arpa, tromba medioevale), Goffredo Degli Esposti (flauto diritto, flauto doppio, cornamusa), Gabriele Russo (viola, ribeca, tromba medioevale) ed Enea Sorini (canto, tamburelli, naccheroni). Nato nel 1984 in Umbria, all’Ensemble Micrologus si deve un fondamentale contributo per la riscoperta della musica medievale e dello spirito con cui riproporla oggi.

Nella sera successiva, sabato 24 settembre sempre alle 21.00, è la volta di “(Ri)cercando il canto“, concerto di ricercari e canzoni intavolate di Andrea Antico, Marco Antonio Cavazzoni, Antonio Valente, Claudio Merulo, Girolamo Frescobaldi. A interpretare al clavicembalo le note di questi compositori rinascimentali e barocchi sarà la concertista cilena Catalina Vicens, direttrice del Museo di San Colombano di Bologna (una delle più prestigiose collezioni esistenti al mondo di strumenti antichi) e virtuosa di spinette, fortepiani e clavicembali apprezzata in tutto il mondo.

Domenica 25 settembre, in doppio appuntamento (18.30 e 21.00), Santa Maria Nuova ospita “L’incontro impossibile: Francesco Soriano ed Ercole Bernabei 1621/1622“, in cui l’ensemble Il Setaccio Musicale – diretto da Gino Nappo e Stefano Silvi – accompagnerà il pubblico nella conoscenza di importanti musicisti della Tuscia, uno dei filoni in cui si muove il festival. Lo stesso concerto si terrà anche il giorno precedente, 24 settembre, a Ronciglione, nella chiesa di San Sebastiano (stessi orari), in un evento in collaborazione con ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio).

Infine, ancora insieme ad ATCL, l’appuntamento di chiusura del festival venerdì 30 settembre a Nepi, nella chiesa di San Pietro (ore 21.00), con “Il concerto delle viole Barberini” in cui il maestro Andrea De Carlo dirige i giovani talenti internazionali dello Stradella Y(oung)-Project.

Il Festival Barocco Alessandro Stradella è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Lazio, i Comuni di Viterbo, Caprarola, Castel Sant’Elia, Celleno, Civitella d’Agliano, Montefiascone, Nepi, Ronciglione e Fondazione Carivit.

Il programma completo è disponibile su www.festivalstradella.org. I biglietti sono in vendita online sullo stesso sito, oppure presso l’Ufficio Turistico di Viterbo in Piazza Martiri d’Ungheria. Per alcuni concerti è richiesta la prenotazione.