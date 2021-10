Un gigante del noir italiano a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – È Piergiorgio Pulixi, uno dei maestri del noir e del thriller italiano contemporaneo, a chiudere in bellezza la rassegna “Libri con le Stelle” realizzata a Civitavecchia dall’associazione culturale Book Faces con la preziosa collaborazione della Fondazione Ca.Ri.Civ.. Ospite per la prima volta nella nostra città, l’autore sarà presentato venerdì 29 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Gurrado della Fondazione in via Risorgimento 8/12 per parlare del suo libro “Un colpo al cuore” (Rizzoli). Sarà lo scrittore locale Ernesto Berretti a dialogare con Pulixi, mentre la vendita del libro sarà garantita dalla Mondadori Bookstore.

Pulixi nasce a Cagliari nel 1982 e fa parte del collettivo di scrittura “Mama Sabot” fondato da Massimo Carlotto. Ha pubblicato diversi titoli con Edizioni E/O, Rizzoli, Piemme e Mondadori, alcuni dei quali sono stati tradotti all’estero.

Personaggi come l’ispettore Biagio Mazzeo, Mara Rais ed Eva Croce caratterizzano una produzione proficua e apprezzata, prova ne sono i numerosi riconoscimenti che si è aggiudicato, tra cui spiccano per importanza nel 2015 i Premi Glauco Felici e Franco Fedeli, nel 2016 il Premio Serravalle in noir, il Garfagnana in giallo e il Vanity Fair per il miglior personaggio letterario femminile e il Premio Giorgio Scerbanenco – Lettori (2018) e Giuria (2019).

“Un colpo al cuore” racconta di un serial killer che indossa una maschera demoniaca, deciso a riparare i torti del sistema giudiziario e per farlo chiede in video alla gente di pronunciarsi in giudizio. L’indagine sul caso è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, cui si affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Queste, formano una coppia d’eccezione: i modi bruschi e l’impulsività di Mara sono compensati dall’acutezza e dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi con i fantasmi del proprio passato.

L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass, fino a esaurimento posti, mentre nell’atrio di ingresso a partire dalle ore 18.00 sarà possibile ammirare un’esposizione di opere pittoriche realizzate dall’artista Stefano Borgi.

In chiusura della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, i ringraziamenti di dell’associazione culturale Book Faces vanno, oltre che alla Fondazione Ca.Ri.Civ., ai tanti sostenitori tra cui il Civitavecchia Rugby Centumcellae, il Gruppo Immobiliare Bisozzi, CVM il Rubinetto, Oro In di Mario Girelli, Ombrellificio Pianelli, Le delizie di Nonna Rosa, il Demodé cocktail bar, Gorizio Gomme, Estetica Annalaura e la Palestra VIP Club.