“Un Calabrese su Marte” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Torna sul palcoscenico del Nuovo Sala Gassman un artista straordinario, un vero fenomeno della risata: sabato 22 aprile ore 21:00 e domenica 23 alle ore 19:00, Gennaro Calabrese in scena con “Un Calabrese su Marte”.

L’umanità è seriamente minacciata da una serie di eventi che ne mettono a rischio la sopravvivenza. L’unica soluzione per evitare l’estinzione del genere umano è ricominciare su un altro pianeta. Così, un coraggioso e improbabile “capitano”, insieme al suo buffo equipaggio, decide di avventurarsi in una missione interstellare, allo scopo di trasferire le “migliori” menti del nostro paese, sul pianeta rosso, con l’obiettivo di colonizzarlo. In un divertentissimo e spettacolare viaggio, fatto a bordo della navicella Cipollo11, in un susseguirsi di colpi di scena, scopriremo tutti i personaggi a cui sarà affidato il compito di garantire la continuità della razza umana. Tra buchi neri, stelle cadenti, meteore, extraterrestri e interterroni, non resta che allacciare le cinture e prepararsi ad uno spettacolo…di un altro pianeta!

Info al 328 1224154. Orario botteghino del Teatro: lunedì-venerdì, 17:00 / 20:00