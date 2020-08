Un altro weekend ricco di di eventi a Ladispoli

LADISPOLI – Si parte giovedì 20 agosto, in piazza Rossellini, con l’inaugurazione della Typical Truck Street Food, un evento da non perdere, con i migliori truck di Street Food, in un tripudio di sapori, profumi e specialità sfiziosissime che si protrarrà sino a domenica 23 agosto. Venerdì 21, presso il Bosco di Palo, con ingresso gratuito, appuntamento con il grande teatro: “Incontro con Dante” a cura della Archeo Theatron di Agostino De Angelis. Si tratterà di una magistrale lettura e interpretazione di alcuni canti della Divina Commedia nella magica cornice del Bosco di Palo. Si replica sabato 22 e, in caso di sold out, anche domenica 23. Sabato 22 agosto riapre la Grottaccia con “101 sfumature di musica” una serata dedicata ai grandi pezzi che hanno fatto la storia della musica. Sempre alla Grottaccia, domenica 23, il grande teatro, con la Compagnia teatrale “Partenope” in una rivisitazione della famosa opera “Filumena Marturano”. Il Cinema Arena di Via De Begnac continua a proporre grandi appuntamenti di cinema quotidianamente, confermandosi un appuntamento molto amato dai ladispolani e dai turisti.

“Ce n’è dunque per tutti i gusti – afferma l’assessore alla cultura Marco Milani – come ogni week end a Ladispoli, in questa estate calda ma ricca di eventi. In attesa del grande concerto di Massimo Ranieri il 27 agosto”.