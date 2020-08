Tutto pronto per lo “Street food” a Ladispoli

LADISPOLI – E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento più colorato e saporito dell’estate 2020. Da giovedì 20 e fino a domenica 23 agosto Ladispoli verrà travolta dal divertimento e dal gusto dello Street Food targato TTS. Ottimo street food, musica dj-set, giochi di luci, fire show e spettacoli itineranti di una compagnia di artisti di strada. Un appuntamento unico, un festival di 4 giorni dalle ore 17 alle ore 24 che si svolgerà rispettando le norme anti-Covid.

I migliori Street Chef, selezionati da Typical Truck Street Food, prepareranno piatti da far girare la testa. Delizie dolci e salate per tutti i gusti, materie prime che diventeranno in modalità espressa dei piatti gourmet per un’esperienza sensoriale assolutamente affascinante. L’appuntamento è stato fissato in Piazza Rossellini, nel cuore di Ladispoli e a pochi chilometri da Roma, dalle 17 alle ore 24. Ladispoli verrà trasformata nel più grande ristorante all’aperto dove scegliere il proprio menù tra un’infinità di ghiottonerie. Street Chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina daranno vita ad un evento assolutamente imperdibile. Pasta mantecata nella forma di parligiano, caciocavallo impiccato, arrosticini di pecora alla brace e carciofi alla giudia, olive e cremini ascolani, bontà siciliane, la porchetta di Ariccia, specialità messicane, panini con la scottona sfilacciata, bombe, ciambelle e sfogliatelle calde, carne irlandese alla griglia, specialità pugliesi, paella valenciana, piadine, gnocco fritto e specialità romagnole, hamburgher gourmet, cuoppo di pesce fritto, cucina vientnamita, pizza fritta e suppli, birra cruda bavarese e molto altro ancora. Tutto preparato in maniera espressa usando materie prime scelte.

Proporranno ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento presentando il meglio della cucina tradizionale e deliziose novità culinarie. Tutte le serate saranno arricchite da musica dj-set, giochi di luce di assoluta atmosfera e da suggestive performance degli artisti di strada. Un festival on the road curato nei minimi dettagli come nello stile TTSfood.

Street food ormai è sinonimo di festa e buon cibo, TTSfood, da anni impegnata nell’industria del divertimento, ormai è una garanzia. Gli ingredienti per un fantastico weekend dunque ci sono tutti….. stiamo apparecchiando la più grande, bella e colorata tavola sotto le stelle di Ladispoli.