“Ti lascio tra un post”: un viaggio nella musica di tutti i tempi

CIVITAVECCHIA – L’instabilità di coppia diventa spettacolo e andrà in scena sabato 21 (alle 21:00) e in replica domenica 22 gennaio (alle 19:00) al Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia.

“Le dinamiche di coppia declinate attraverso i secoli, sono la dimostrazione che la musica è sempre la stessa…forse…anzi no, cambia! Perché cambiano le dinamiche, cambiano le metriche, arriva il revisionismo politically correct…eppure da Adamo ed Eva al Corsivo, l’uno non tace e l’altra, ovviamente, non acconsente!”

Musica, divertimento, risate: c’è un mix di emozioni sul palco con il “varietà d’amore di ieri, oggi e domani” by Uao Spettacoli e che reca la firma di Federico Perrotta e Valentina Olla, I Perrollas, impegnati in uno spettacolo dal titolo attuale “Ti lascio tra un post” ma dai toni quasi televisivi e nostalgici, per la nuova regia di Piero Di Blasio. Le scene e i costumi sono di Graziella Pera.

E proprio loro – Perrotta e Olla – innamorati nella vita e del loro lavoro attraverseranno con grande brio la musica di tutti i tempi: dallo stornello al rap, al cabaret; il tutto nel nome dell’amore e della passione che da sempre li contraddistingue; in questo spettacolo saranno accompagnati da un volto noto abruzzese, l’amatissimo attore Massimiliano Elia, sagace, perspicace e meravigliosamente schietto.

“Sono molto contenta di tornare sul palco con questo varietà di coppia – spiega Valentina Olla – Qui giochiamo un pò sull’instabilità di coppia che c’è in questo spettacolo tra me e Federico; una coppia che si sostiene anche per merito del terzo incomodo, nella fattispecie Elia, ed il tutto è reso armonico grazie ad una sperimentazione musicale ed artistica di tutto ciò che si può fare in coppia”.

Non mancheranno ricordi, riferimenti a storie di professionisti, personaggi storici della Televisione e del Cinema che fanno parte dell’immaginario comune in cui verranno raccontate anche le grandi coppie del Musical, della Commedia musicale italiana.

“E’ una passeggiata informale in un passato non così lontano sempre ricco di emozioni e sensazioni, dove si va a scavare nella memoria delle persone, con uno sguardo attento verso i giovani che talvolta non sanno di cosa si parla ma attraverso una canzone o un riferimento possono capire di cosa si tratta magari andando a cercare subito dopo su Internet, visto che la quotidianità ormai viaggia sui Social”.

Info al 328 1224154. Orario botteghino: dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì.