Think Thank e Book Faces ospitano Massimiliano Smeriglio

CIVITAVECCHIA – Venerdì 13 maggio alle ore 18.00, presso gli spazi di Think Tank Coworking in via Annovazzi 3/5 a Civitavecchia, verrà presentato il libro “Se bruciasse la città” pubblicato da Giulio Perrone Editore e scritto da Massimiliano Smeriglio.

Smeriglio, oltre che scrittore, è attualmente europarlamentare con l’incarico di coordinatore della Commissione per la cultura e l’istruzione del parlamento Europeo e, in precedenza, ha anche ricoperto la carica di vicepresidente della Regione Lazio.

In qualità di scrittore, Smeriglio vanta pubblicazioni con prestigiose case editrici quali Voland e Fazi, con romanzi che trattano principalmente tematiche sociali relative alle borgate romane.

“Se bruciasse la città” rientra pienamente nel genere narrativo adottato da Smeriglio. Una storia che scorre su due binari, tra la vitalità e la violenza della periferia, dando voce ai sommersi e a chi ha il futuro scritto nel quartiere dove nasce. Grazie alla sua sensibilità, Smeriglio porta il lettore all’interno di vicende dove un ventenne desideroso di riscatto e un adulto alla ricerca del passato faranno i conti con la ferocia di una metropoli senza più nome.

L’autore dialogherà con Valentina Di Gennaro (Think Tank) e con Ernesto Berretti (Book Faces).

Questo nuovo evento dimostra quanta capacità ci sia di portare buona cultura a Civitavecchia e segna, senza alcun dubbio, l’inizio di una nuova collaborazione culturale tra Think Tank e Book Faces che non può fare altro che del bene alla nostra città e che ci auguriamo saprà soddisfare il desiderio della popolazione di conoscere nuovi autori e autrici in grado di raccontare storie emozionanti.