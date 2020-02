Tarquinia, via all’11esima edizione del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”

TARQUINIA – Torna il “Memorial Emilio Valerioti”. Torna il concorso dedicato a una persona che ha fatto della fotografia un’arte. Giunto quest’anno all’11esima edizione, il contest è organizzato da Maria Antonietta Valerioti in collaborazione con il Comune di Tarquinia e le associazioni DotRaw e Viva Tarquinia.

Tema centrale del concorso la “fotocanzone”. Quattro titoli di famose canzoni italiane saranno le tracce per raccontare in immagini paesaggi, volti, storie, natura e creatività artistica. Da “Sotto questo sole”, per panorami e natura, a “Ti scatterò una foto”, per ritratti e street; da “Mare mare” a “Pazza idea”, per la creatività fotografica.

“In undici anni ho visto migliaia di fotografie. Ogni edizione mi ha lasciato un ricordo o un qualcosa di bello da raccontare – sottolinea Maria Antonietta Valerioti -. La partecipazione è aperta a tutti. Fotografi professionisti, appassionati di fotografia o persone che si avvicinano per la prima volta a questo mondo possono iscriversi al contest. La sola regola da seguire, come sempre, è emozionare con le immagini”.

Ogni partecipante potrà proporre fino a tre foto, anche per categorie diverse, nel formato 20x30cm, da spedire o portare a Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele n. 7) entro il 12 marzo.

“Le foto saranno poi esposte in una mostra collettiva a fine marzo – conclude Valerioti -. Le migliori tra le varie categorie saranno scelte a una giuria di qualità, che vedrà quest’anno l’ingresso di nuovi giurati. Al pubblico che visiterà l’esposizione il compito di votare la preferita”.

Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 840886 o scrivere a otticavalerioti@gmail.com.