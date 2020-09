Tarquinia. Il 13 settembre primo appuntamento con le “Passeggiate ecologiche” di Fare Verde

TARQUINIA – “Passeggiate ecologiche con Fare Verde”, questo il titolo della manifestazione organizzata dall’associazione ambientalista di Tarquinia, che inizierà domenica 13 settembre. Una serie di passeggiate ecologiche per riscoprire il territorio tarquiniese, le sue bellezze naturali e nel contempo agire per tenere pulito l’ambiente. Un evento con diverse parole d’ordine: natura, verde, riduzione dei rifiuti, pulizia dei beni comuni, educazione civica, rispetto per l’ambiente, appartenenza a una Comunità Cittadina.

“È un modo per riscoprire il nostro territorio e tutelarlo – dichiarano i dirigenti di Fare Verde, Silvano Olmi e Manuel Catini, che hanno ideato l’evento – far rinascere nei cittadini l’amore e il rispetto per l’ambiente che ci circonda, tenere puliti giardini pubblici e luoghi significativi della nostra bella Tarquinia, riscoprire l’appartenenza a una Comunità di cittadini responsabili.”

La manifestazione si snoderà nelle seguenti domeniche: 13 settembre, 18 ottobre, 15 novembre e 13 dicembre. Terminerà domenica 31 gennaio 2021 con la pulizia delle spiagge delle Saline e di San Giorgio, nell’ambito della manifestazione nazionale “Il Mare d’Inverno”, giunta alla trentesima edizione. Il primo appuntamento, quindi, è domenica 13 settembre 2020, con ritrovo alle ore 9 a Barriera San Giusto.

Per informazioni e adesioni si può scrivere tramite la pagina Facebook “Fare Verde Tarquinia” alla mail fareverdetarquinia@gmail.com o al numero di telefono 392.9772536.

Saranno consegnati ai partecipanti mascherine, guanti e gel igienizzante per rispettare tutte le norme anti Covid-19.