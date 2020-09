Tarquinia. Cena di solidarietà a sostegno dell’Andos

TARQUINIA – Si chiama “Via Menotti Garibaldi in festa”, la cena di solidarietà che si svolgerà giovedì 24 settembre 2020, alle ore 20.30, nel centro storico di Tarquinia. In via Menotti Garibaldi saranno posizionati molti tavoli, dove i commensali potranno gustare il menù preparato dai due noti ristoranti che si affacciano sulla strada, “Il Pesciolino” e “La Quadra”.

Sarà servito antipasto di bruschette e salumi, spezzatino di cinghiale, porchetta, vino e acqua. Infine, il dolce, preparato dalla famiglia Zacchini della pasticceria e gelateria artigianale “Zacafè”.

Il costo della cena è di 15 euro a persona e parte dell’incasso sarà devoluto all’Andos, l’associazione nazionale donne operate al seno.

Ovviamente saranno rispettate tutte le norme anti-covid.

I proprietari dei due ristoranti ringraziano il Comune di Tarquinia, l’associazione Divini Commercianti, il Comitato San Martino, l’associazione Pro Loco Tarquinia e tutti gli sponsor che hanno dato il loro sostegno alla lodevole iniziativa.

E’ preferibile prenotare telefonando ai numeri 328.1574481, 388.3625732.