Tarquinia. Appuntamento con “La Traviata” rimandato causa Covid

TARQUINIA – Uno spiacevole imprevisto costringe l’organizzazione a rinviare a data da destinarsi l’appuntamento con la lirica e con la prestigiosa rappresentazione de La Traviata di Giuseppe Verdi programmata per domenica 7 agosto, alle ore 21, a Santa Maria in Castello.

All’origine del rinvio, i casi di Covid-19 che hanno coinvolto musicisti, coristi e solisti in numero tale da non poter nemmeno ricorrere a sostituzioni.

L’organizzazione, che si scusa per l’imprevisto, insieme al comune di Tarquinia e all’Etruria Musica Festival riprogrammerà l’opera non appena si definiranno le condizioni di guarigione dell’orchestra di Europa Musica.