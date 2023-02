Tarquinia, al via la 12esima edizione del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”

TARQUINIA – Dagli elementi della natura alla fotografia di strada e architettura; dalla ritrattistica e culture ai poeti tarquiniesi come fonte di ispirazione per uno scatto. Sono i temi della 12esima edizione del “Memorial Emilio Valerioti”, il concorso organizzato da Maria Antonietta Valerioti e dedicato al padre che aveva fatto della fotografia un’arte.

“Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati della fotografia, senza limiti di età, – afferma Maria Antonietta Valerioti -, cui chiediamo di raccontare, attraverso le loro immagini, i temi che abbiamo scelto per quest’anno. Quattro le sezioni entro cui dovranno muoversi i fotografi per rappresentare visivamente i temi e i concetti richiesti: natura, la “street photography”, la fotografia architettonica, ritratti e culture, e i versi dei poeti tarquiniesi. Mi auguro una partecipazione ancora maggiore rispetto all’ultima edizione, segnata ancora purtroppo dal covid, che aveva visto iscritti di Tarquinia, Viterbo, Civitavecchia e Roma, e residenti in Veneto e Calabria, nonché in Francia e Argentina”.

Ogni partecipante potrà proporre una o due foto, anche per categorie diverse, nel formato 20×30 cm, da spedire o portare a Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele n. 7) entro il 20 marzo.

“La mostra fotografica si svolgerà dal 26 marzo al 2 aprile, quando si terrà la cerimonia di premiazione – aggiunge Maria Antonietta Valerioti -. La foto vincitrice il primo premio assoluto e le migliori tra le varie aree in concorso saranno scelte a una giuria di qualità”.

Nel 2022, il “Memorial Emilio Valerioti” è stato vinto da Giorgia Stramacci, mentre i vincitori delle varie categorie sono stati Marco Favaretto, per “Sotto questo sole”, Roberta Massi, per “Ti scatterò una foto”, Domenico Moscatelli, per “Mare mare”, e Massimiliano Brizi, per “Pazza idea”.

Il concorso è realizzato in collaborazione con l’associazione Viva Tarquinia.

Per tutte le info è possibile chiamare lo 0766 840886 o scrivere a otticavalerioti@gmail.com.