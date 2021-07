Summer Festival Santa Marinella 2021 al giro di boa

SANTA MARINELLA – Con il passaggio da luglio ad agosto l’estate entra nel vivo e l’amministrazione la accoglie con una settimana molto ricca del Summer festival Santa Marinella 2021.

Per la prima volta due serate saranno dedicate alle zone meno centrali; giovedì serata musicale con i locali Francesca Borrelli e Fabrizio Gasparri nel rione Valdambrini e venerdì con i “The Mojo” nella zona di Baia di Ponente. Sempre venerdì, ma nel pomeriggio, la rassegna letteraria “Parole e musica” ospiterà lo scrittore Paolo Tagliaferri con storia e musica cilena per il suo “Io mi chiamo Miguel Enriquez”.

Atmosfere calde e sanguigne dal sapore internazionale sabato 31 a Largo Gentilucci con gli Sweet Georgia Brown, col sapore jazz e swing di New Orleans.

Infine si inizia agosto con le grandi risate del bravissimo Gennaro Calabrese, cabarettista di fama nazionale sempre a Largo Gentilucci.