Sul palco del Granari Spazio Off salgono i “Brothers”

CIVITAVECCHIA – Roberto Fiorentini torna alla regia con lo spettacolo “Brothers”. Un evento, nato dalla collaborazione di Fiorentini con l’associazione Vicolo Cechov, che andrà in scena in doppia serata sabato 20 (ore 21:00) e domenica 21 novembre (ore 18:00) presso il teatro Granari Spazio Off, in Vicolo della morte. Sul palco Fabio Astolfi, Roberto Rotondo e Cristina Galice.

“Un progetto cui tengo davvero molto – spiega Fiorentini – non soltanto perché ne sono l’autore ma anche perché è la mia prima regia teatrale “pura”, dove, cioè mi cimento con la regia di uno spettacolo di teatro tradizionale, senza essere in scena e senza l’uso di altri media, come faccio di solito, ormai da parecchi anni. Brothers racconta l’incontro di due fratelli, Austin e Lee, nella casa della madre, situata ai margini del deserto della California. Mentre la madre è in vacanza i due fratelli si incontrano inaspettatamente, proprio in questa casa deserta, dopo cinque anni che non si vedono. Austin è uno sceneggiatore hollywoodiano, con moglie e figli, inserito e in attesa di chiudere un suo grande progetto. Lee è uno sbandato, sempre con una birra in mano. Uno che campa di espedienti e di furtarelli nelle case. L’arrivo di Christine Kimmer, una affascinante produttrice cinematografica, amplifica la distanza tra i due fratelli ma, al contempo, li costringe a confrontarsi e a fare i conti con loro stessi e con il rispettivo passato. Il deserto del Mojave, i cui suoni entrano dalle finestre della casa materna, finisce per penetrare simbolicamente anche nelle dinamiche personali dei due fratelli e diventa una chiave per decifrare quello che accade in scena, dove, probabilmente non tutto è esattamente ciò che sembra”.

Biglietto 10 euro + 2 euro (Tessera Associativa Annuale Granari Spazio Off)

Sabato 20 novembre ore 21: http://billet.to/s/A-LxHUo

Domenica 21 novembre ore 18: http://billet.to/s/vWvJfkg

L’accesso al Granari Spazio Off è obbligatorio con Green Pass e con mascherina all’interno del teatro.