Su Facebook la prova aperta dello spettacolo “Dietro la Quinta dell’Universo”

CIVITAVECCHIA – Domenica 13 dicembre alle ore 18.00, in streaming dalla relativa pagina Facebook e nel rispetto delle norme anti Covid, si festeggeranno i due anni del Teatro Taj Lucìa. Ciò, con la prova aperta dello spettacolo “Dietro la Quinta dell’Universo” di Enrico Maria Falconi per la regia di Federica Corda e prodotto dalla Blue in the Face, che, nonostante tutto, non si ferma ed anzi rilancia grazie ad una nuova gestione artistica e tecnica foriera di ulteriori gratificazioni. “Con questo spettacolo – spiega il Direttore artistico – daremo inizio delle nuove attività del Teatro Taj Lucìa, cominciando proprio con degli attori giovanissimi e bravissimi quali, oltre alla suddetta, Matteo Tuscolano e Chiara Tranquilli. E sanciremo il gemellaggio con il Nuovo Sala Gassman. Aprire un Teatro è una operazione romantica; aprirlo sotto Covid è un atto di meraviglia! Meravigliamoci insieme. Abbiamo bisogno del Teatro!”.