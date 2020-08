Standing ovation per Gargano e Falconi

CIVITAVECCHIA – Una standing ovation, con i due travolgenti protagonisti – Ramona Gargano ed Enrico Maria Falconi – visibilmente emozionati da così tanto, palese apprezzamento. Molte le sensazioni vissute durante lo sconcertante lockdown che crediamo ieri sera abbiano attraversato di brividi i componenti della Blue in the Face ed i loro tanti sostenitori di casa, fino a sciogliersi speranzosi verso un domani da ricostruire; nella consapevolezza, però, di possedere delle solide basi. L’occasione: l’ennesima replica della commedia “S’Amavano” (e sono novanta…), stavolta fuori il Teatro comunale Traiano. In scena, la storia di Luigi e Maria e di un amore profondo nonostante le apparenze (a volte grottesche) ed i diverbi che, in una coppia in fieri o consolidata, possono nascere anche sulle cose più semplici, se non minime, alle quali sovente si da un’importanza che di certo non meritano, mettendo così in gioco – ed a volte giocandosi – un sentimento che invece sarebbe saggio condividere appieno, godendone e magari – ripensandoci – riderci su insieme. Ad introdurre lo spettacolo, Gino Saladini, il quale, a ragione, ha definito la Compagnia teatrale ed il lavoro profuso dal suo Direttore Artistico un’eccellenza della nostra Città. Buon futuro a tutte e tutti!

