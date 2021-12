Standing ovation al Nuovo Gassman per Ester Botta

CIVITAVECCHIA – Una standing ovation di oltre cinque minuti, fragorosi applausi durante l’intera performance e la commozione finale della protagonista. Questo, ieri, al termine della rappresentazione di “Rispetto – Anema e core”, andato in scena al Nuovo Sala Gassman dalle ore 19.00.

Ed è stata proprio Ester Botta, in quel momento affiancata sul palco da Enrico Maria Falconi (con il quale ha condiviso testo e regia), a ricordare come tale spettacolo rappresenti un regalo che la stessa ha voluto farsi in qualità di attrice, donna e lavoratrice, peraltro in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo.

La Botta, già conosciuta al grande pubblico per essere stata tra i personaggi principali nella fiction “La Squadra”, nella soap “Un posto al sole” nonché nelle commedie di Eduardo De Filippo prodotte dalla Rai e dirette da Massimo Ranieri – dove ha lavorato, oltre che con quest’ultimo, con Mariangela Melato e Lina Sastri – nell’occasione ha dimostrato tutta la sua unicità di attrice e cantante. Dal suo canto, il Direttore artistico della struttura – considerando l’entusiastica risposta della gremitissima platea – ha annunciato una replica di “Rispetto” per venerdì 10 dicembre alle ore 21:00. Il Teatro Gassman in anticipo ha quindi cominciato con i regali di Natale. E questo è davvero un bel dono!

Per info e prenotazioni: www.nuovosalagassman.com e 328 1224154.