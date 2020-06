Sport, InForma Cerveteri: al Parco della Legnara un pomeriggio di attività fisica all’aria aperta

CERVETERI – La voglia di tornare a fare sport. Con questo spirito, l’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri propone l’iniziativa “InForma Cerveteri 2020”, un pomeriggio dedicato all’attività motoria all’aperto nella cornice del Parco della Legnara, che si svolgerà domenica 5 luglio a partire dalle ore 16:00.

Ad organizzarlo, sotto la Direzione Tecnica di Luana Brunetti, un insieme di Associazioni sportive del territorio che per l’occasione si sono riunite per offrire un momento di unione e convivialità, dando opportunità ai tanti sportivi di Cerveteri di poter praticare le più svariate discipline in un ambiente meraviglioso e capiente come quello del Parco della Legnara.

“Durante il lockdown, ciò di cui hanno maggiormente sentito la mancanza gli italiani è stata la possibilità di fare sport all’aria aperta. Palestre, parchi, campi sportivi, per mesi sono rimasti chiusi per evitare ogni forma di assembramento – ha detto l’Assessora allo Sport Federica Battafarano – oggi, con la ripartenza delle attività sportive, abbiamo voluto organizzare questo appuntamento, che auspico possa avere in futuro una cadenza periodica, che racchiude tante tipologie di discipline con aree di lavoro dedicate alle singole attività: spinning, calisthenics, stretching energetico, pilates, taekwon-do, body sculpt, pump, boxe, zumba, kick boxing, funzionale, atletica e balli di gruppo. In programma anche una challenge di basket ed un gran prix di stacco, squat e panca. Ovviamente, per partecipare, è necessario prenotare affinché l’organizzazione possa contingentare gli ingressi e gestire al meglio gli spazi. Chi volesse prendere parte alla giornata, può inviare una e-mail a informacerveteri@gmail.com”

La partecipazione è gratuita.