SANTA MARINELLA – Si alza il sipario sulla seconda edizione di ARTEXPO a Santa Marinella, un evento promosso da ETRURIARTE, che sposa la cultura ai prodotti e alle realtà del territorio e che è stato inserito nel calendario di manifestazioni estive promosse dall’amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei.

La direzione artistica della manifestazione è affidata a Giacomo Molinari (Presidente Associazione Italiana Danzatori) e Damiano Bisozzi, due eminenti nomi nel panorama della danza e della cultura. Dopo il debutto di questa sera la manifestazione proseguirà, fino a domenica prossima e sarà allestita in diverse location della cittadina. Il programma è ricco di danza, musica e spettacolo.

Tra gli appuntamenti più gettonati il Workshop “DanzaEtruria” che si svolgerà all’interno del Palazzetto dello Sport di Via delle Colonie che inizia giovedì 20 per concludersi domenica 23 agosto e si avvale della professionalità di importanti maestri e coreografi del panorama nazionale ed internazionale.

In programma per la serata di domani “Concerto d’estate” che vedrà salire sul palco di Largo Gentilucci giovani promesse della musica. Tra gli eventi clou il “Gran Gala DanzaEtruria” previsto per sabato sera, durante il quale giovani danzatori balleranno al fianco di affermati ospiti. Domenica sarà la volta del concerto dei Mojo Dogs affermato complesso musicale composto da ragazzi del posto. I tre spettacoli, che avranno inizio tutti alle ore 21:30 e si svolgeranno sul palcoscenico all’aperto di Largo Giuseppe Gentilucci, saranno sempre a ingresso gratuito e si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza previste anti Covid con i dovuti distanziamenti e con l’obbligo, come già previsto da una ordinanza emessa dal sindaco Pietro Tidei e come disposto ora dal decreto governativo, di indossare la mascherina. Non mancherà una sezione della kermesse dedicata al gusto e all’arte con “Fiera Terra d’Etruria”, ovvero percorsi enogastronomici di prodotti locali da gustare ed esposizioni dell’artigianato del territorio che sarà allestita, tra Largo Giuseppe Gentilucci e via della Libertà.

Radiodanza sarà media partner dell’evento, con interviste, rubriche e la cronaca dal vivo delle serate.

Etruriarte ha voluto ringraziare, per il patrocinio alla manifestazione, il Sindaco Marinella Pietro Tidei, la delegata allo sport Marina Ferullo e i quello al turismo Pierluigi D’Emilio.

Per info e prenotazioni visitare il sito https://etruriartexpo.it/, inviare una mail a

danzaetruria@gmail.com oppure chiamare 06/5574685 – 3331788876

(immagine tratta dal sito www.etruriartexpo.it)