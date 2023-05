Serata a teatro per la comunità di Sant’Egidio

CIVITAVECCHIA – Mercoledì 24 maggio dalle ore 20,45 il Teatro Traiano ospiterà la quarta edizione di “A teatro con noi…” serata a favore della Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia organizzata da Il Mosaico di Giulio Castello.

Saranno in scena tre Compagnie Amatoriali Civitavecchiesi: le Compagnie Teatrali San Liborio, Quint&ssenza e Sympathos che presenteranno rispettivamente “Dolore sotto chiave” atto unico di Eduardo De Filippo; “E’ una caratteristica di famiglia” atto unico di Ray Cooney e “Natale in casa Addams” mini atto di Gino Pari.

Si inizierà con un atto riflessivo per proseguire con uno brillante e finale in comicità.

La rassegna, che sarà presentata da Nicoletta Scirè, è in collaborazione con l’Amministrazione Comunale Assessorato Cultura ed il Coordinatore Artistico Giulio Castello ringrazia anticipatamente il Sindaco Ernesto Tedesco e l’Assessore Simona Galizia oltre ai registi Antonio Noto, Marco Restante e Luigi Florio e tutti gli attori e collaboratori che in questi mesi si sono adoperati insieme alle aziende che hanno contribuito in parte alla realizzazione.

Info: 333 6709020 e 392 8044288.