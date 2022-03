Secondo appuntamento Fidapa con le “Narrazioni sulla materanità”

CIVITAVECCHIA – Dopo l’iniziativa per la Giornata Internazionale della Donna, organizzata dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la ASL RM4, e tante altre realtà locali e la “Cerimonia delle Candele” svoltasi domenica scorsa alla presenza delle Autorità FIDAPA Nazionali e Distrettuali e alle Autorità cittadine, torna, con il secondo appuntamento, “Narrazioni sulla maternità”.

Il prossimo venerdì 18 marzo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Book Faces, è infatti in programma l’incontro con l’autrice Tea Ranno e il suo libro “Terramarina”.

Un romanzo abitato da una molteplicità di voci e di pensieri, con un intreccio di destini che nella notte magica della vigilia di Natale rinnoveranno il miracolo della Natività. Un avvicendarsi di situazioni narrate nello stile dell’autrice che fonde dialetto siculo e poesia, con richiami al realismo magico sudamericano e che culmina in un finale che sorprende e commuove. Una parabola di accoglienza e solidarietà, tema più che mai attuale.

“Con questo secondo appuntamento – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – parleremo soprattutto dei diversi personaggi femminili che abitano nel romanzo. Donne visionarie e concrete, diverse tra loro, ma unite intorno all’amurusanza che a mio avviso è la vera protagonista del libro.”

A dialogare con l’autrice saranno la socia Caterina Battilocchio e la giornalista Cristiana Vallarino.

L’appuntamento è per venerdì 18 marzo alle ore 17,30 presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ., in Via Risorgimento 8/12.