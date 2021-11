“Se mi mordi mi emoziono”, uno spettacolo tutto da scoprire al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Una nuovissima produzione targata Blue in the Face è pronta ad andare in scena al Teatro Nuovo Sala Gassman.

“Se mi mordi mi emoziono”, scritto da Simone Luciani, è dunque uno spettacolo tutto da scoprire e vedrà sul palco anche Sara Gianvincenzi.

“Lucia, il prototipo della giovane ragazza di oggi: grandi aspirazioni che si perdono nel mare di ordini di bibite e panini del fast-food dove è costretta a lavorare, in barba alla sua laurea presa quasi per corrispondenza. La sua vita si trascina svogliatamente dal posto di lavoro al letto della sua stanzetta in affitto ,dove immancabile compagno di serate grigie e tutte uguali è il suo cellulare: un’appannata finestra sul mondo esterno che le offre visioni fittizie di un mondo che non può permettersi. Una sera qualcuno interrompe questa monotona routine bussando alla finestra della sua stanza. Al quinto piano. Non un ladro, né un funambolo, né un ladro funambolo: bensì un vampiro. Inizierà una singolare convivenza che porterà Lucia a riconsiderare le sue scelte e a prendere coscienza della sua apatia: come uscirne? Ma con un morso, ovvio”.

Due gli appuntamenti a Teatro: giovedì 18 e venerdì 19 novembre, entrambi alle ore 21:00.

Prenotazioni al 328 1224154.