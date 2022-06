Screening gratuiti e tante iniziative sociali per il Lions Day Lazio a Tolfa

TOLFA – Sabato 18 giugno 2022, nella pittoresca cornice della Villa Comunale di Tolfa, si svolgerà a partire dalle 10:00 il Lions Day Lazio organizzato dal Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host presieduto da Mario Manduzio con la collaborazione della IV Circoscrizione e di alcuni Club laziali. L’iniziativa è sotto l’egida del Distretto 108L, con la partecipazione del Governatore Silverio Forteleoni. La Sindaca Stefania Bentivoglio, così come l’Assessore alle politiche sociali, alle politiche per il commercio e delegato allo spettacolo Alessandro Tagliani, hanno aderito con entusiasmo al Lions Day Lazio. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Città di Tolfa per l’alto valore sociale, collaborano anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Allumiere e Tolfa, la F.I.D.A.P.A. BPW Italy sezione di Tolfa e il Centro Anziani di Tolfa.

E’ prevista la presenza delle seguente autorità lionistiche: Silverio Forteleoni Governatore del Distretto 108L; Gabriele Asunis Responsabile del Lions Day per il Distretto 108L; Bruna Berselli Presidente della IV Circoscrizione; Maurizio Antonio de Pascalis Presidente di Zona IVA; Sante Fabene Presidente di Zona IVB; Carla San Giorgio Presidente di Zona IVC.

Il Lions Day ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi e sulle attività che i Lions portano avanti in ogni distinta realtà territoriale. I temi che verranno trattati a Tolfa attengono principalmente all’Ambiente, alla Cultura, alla Lotta alla Povertà, ai Giovani, alla Prevenzione Sanitaria, al Diabete, al Cancro Infantile ed alla Vista.

Nel villaggio Lions saranno installati stand con volontari e medici che effettueranno screening gratuiti: salvaguardia della vista, misurazione della pressione, screening del diabete anche con partecipazione di cani guida per non vedenti e cani allerta diabete. Spazio per la solidarietà e il sollievo con l’illustrazione del Service “un Poster per la Pace” rivolto agli studenti per sensibilizzarli sul tema della non violenza; raccolta occhiali usati; raccolta medicinali non scaduti; “Viva Sofia: due mani per la vita” che fornisce conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112/118; “Progetto Martina” che ha l’obiettivo di parlare con i giovani e informare i genitori sulla prevenzione delle neoplasie in età giovanile; “Progetto Kairos” per migliorare l’integrazione scolastica e sociale di persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo spesso vengono considerate “diverse” da “presunti normodotati”, finendo con il privarle persino della loro dignità umana.

Si terranno anche conferenze sulla cultura locale, che vedranno anche la partecipazione di storici tolfetani, un seminario su Dante Alighieri e un convegno sull’ambiente. Per coloro che vorranno conoscere il territorio sono previste sin dalla mattina visite guidate nel centro storico e in antiche dimore, fino a giungere alla Rocca il punto più alto dei Monti della Tolfa da cui si gode un panorama favoloso. Un’iniziativa che unisce sociale, cultura e gastronomia e culminerà con la Sagra del Prosciutto che si svolgerà a partire da sabato sera nel centro cittadino.