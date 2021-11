SANTA MARINELLA – Santa Marinella: non solo mare ma anche vini, formaggi, funghi tartufi… Questa è la innovativa idea dell’Agriturismo dei Cardinali. Quindi un vero itinerario culturale contro l’abbandono delle campagne e per l’utilizzo sostenibile dei boschi, per avvicinare tutti alle specialità del territorio. Così lì appuntamento di sabato 13 novembre alle 19.00 è solo il primo di diversi incontri per promuovere le eccellenze agroalimentari di Santa Marinella e non solo.

“Abbiamo voluto chiamare questo primo incontro “wine therapy” proprio perché vogliamo dare all’esperienza degustativa un valore di condivisione e di amicizia, un modo di riavvicinarci dopo questo lungo periodo di pandemia” spiegano i giovanissimi imprenditori Rebecca Cardinali e Claudio Scoma promotori dell’itinerario. “In questi giorni si parla molto di proteggere l’ambiente e il territorio, abbiamo pensato di dare un nostro piccolo contributo mettendo a disposizione le nostre competenze e i nostri spazi per promuovere un intero comprensorio che pensiamo possa essere vissuto tutto l’anno. Santa Marinella è famosa per il suo mare e le particolari caratteristiche della costa, noi vogliamo valorizzare anche l’entroterra le sue colline i suoi colori e i suoi sapori che meritano di essere conosciute amate e protette”.