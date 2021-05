San Romolo, tanta attesa per la sfida di stasera al Traiano

CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per San Romolo. Il festival musicale delle band locali che si sfideranno a colpi di cover di Sanremo andrà in scena al teatro Traiano questa sera dalle 19 alle 21.

Le dieci band locali saranno giudicate da una giuria tecnica che vedrà professionisti locali dare voti che vanno dalla realizzazione tecnica del brano fino all’interpretazione scenica.

Ci sarà poi il premio Fondazione Cariciv che sarà aggiudicato attraverso le donazioni online al canale Paypal del festival: https://www.paypal.com/pools/c/8yQFCBsABO .

Votare è facilissimo basta scrivere nell’oggetto della donazione il nome del gruppo. Si potrà votare fino alla fine delle esibizioni.

Per vincere le band dovranno raccogliere più fondi in favore dell’associazione di volontariato Spazio Eira che si occupa di ragazzi con disabilità. E proprio questi ragazzi saranno anche i protagonisti con un brano che realizzeranno sul palco del Traiano dopo settimane di prove presso Stazione Musica, partner dell’evento.

L’evento è realizzato da Spazio Eira in collaborazione collaborazione con il Comune di Civitavecchia e con la Fondazione Cariciv.

L’ospite d’onore del festival è ancora top secret, l’unica certezza è che ha calcato le scene del Festival di Sanremo.

Presentatori del festival saranno Flavio Olivieri, Patrizio De Paolis e Jorida Labinoti.

Voce del Festival sarà il doppiatore di livello internazionale ma di origine civitavecchiese Sacha Pilara.

Band in gara:

Carrubba Luca & band

Trio d’autore

The Karin Hellies

Sugar Beats

Il Giardino di Daria

Doppio Malto

GARG & Dirockati

Onde Sonore

Metropolis

Kosacustika

Artisti sul palco

Santi Sanni Tricamo

Guido Rossi

Massimo Zinicola

Sergio Foroni

Giulia Stefani

Max Romagnolo

Stefano Gianvincenzi

Nunzio Fanni

Alessio Bonucci

Vittorio Longobardi

Veronica Marchese

Claudio Biferale

Giuseppe Sblendorio

Roberto Quaciari

Andrea Di Giuseppe

Carrubba Luca

Diego Tranquilli

Fabrizio Campogiani

Matteo Lakus

Riccardo Sorrentino

Alessia Candelori

Piero Laco

Emanuele Tienforti

Paolo Meloni

Gino Fedeli

Matteo Agozzino

Dario Fugalli

Emanuel Elisei

Marcello Ventolini

Ray Pippaccio

Gabriele Ripa

Luigi Di Domenico

Alessandro Gargiullo

Carlo Viola

Francesco Pizzabiocca

Patrizio Fantozzi

Mauro Giulianelli

Massimo Gangarossa

Ruggero Maoloni

Federico Battilocchio

Stefano Sbragaglia

Stefano Donato

Giampiero Boncordo

Dario Menditto

Chiara Intorre

Riccardo Pasquarella

Alfredo de Angelis