Sagra del carciofo: presentazione del libro “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo – Volume 3″

LADISPOLI – Con questo libro si chiude un lavoro di studio e di ricerca durato 8 anni, rivolto a raggiungere l’obiettivo di una più ampia conservazione della memoria storica, dopo aver toccato due tappe importanti, il 14 dicembre 2017 e il 15 dicembre 2019, con la presentazione dei primi due volumi di “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo”, il primo sottotitolato “Il territorio e il mondo intorno”, il secondo “Identità e Cultura”.

Sabato 15 aprile 2023, alle ore 16, presso i Giardini centrali “Nazareno Fedeli”, infatti, si svolgerà l’anteprima di presentazione del terzo volume di “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo”, sottotitolato “Tremila anni tra storia e immagini”.

Tutto si svilupperà all’interno della 70? Sagra del Carciofo Romanesco, che torna dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia, con un programma ricco di eventi posti in calendario tra venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile.

Edito dalla Casa Editrice CISU, diretta dal Professor Enzo Colamartini, il testo, come i primi due libri, intende ripercorrere tremila anni di storia di un territorio, oggi Comune di Ladispoli, attraverso l’ausilio di immagini capaci di raccontarne l’evoluzione, dagli albori ai giorni nostri.

Reso possibile grazie all’impegno degli autori, Luana Bedin, Luigi Cicillini, Nardino D’Alessio, Marco Di Marzio, Marco Mellace, Claudio Nardocci e Crescenzo Paliotta, dei collaboratori Giuseppe Cifani, Giovanna Latour, Maria Teresa Massaruti, il compianto Furio Civitella e Cristina Calabrese, oltre al prezioso contributo di molti cittadini spinti a sostenere il progetto editoriale per amore di Ladispoli e della sua storia, il libro è suddiviso in sette Capitoli e in specifici paragrafi, mediante i quali, secondo diversi argomenti e anche con il supporto delle ricostruzioni 3D, si struttura il lungo e visivo viaggio nel tempo.

L’evento di sabato pomeriggio, 15 aprile, si aprirà con le introduzioni dell’Editore Enzo Colamartini e di Luana Bedin, Direttrice responsabile della Collana di Sociologia e delle Professioni CISU, cui sarà inserita l’Opera, per poi proseguire con gli interventi degli autori e dei presenti all’incontro.

Durante il dibattito sarà possibile prenotare il libro e l’intera opera, che comprende un cofanetto composto da 3 volumi, sia in formato cartaceo che digitale, così da poter venire incontro alle diverse esigenze di una società moderna ma volenterosa di approfondire il suo passato.

Marco Di Marzio