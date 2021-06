Sabato la premiazione del Premio Artistico Letterario “Giusy Gurrado 2021”

CIVITAVECCHIA – La sezione di Civitavecchia della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arte Professioni Affari) – BPW Italy, presieduta dalla Dott.ssa Patrizia Bravetti, sabato 19 giugno assegnerà il Premio Artistico Letterario “Giusy Gurrado 2021”.

Il Premio, è intitolato alla socia fondatrice della sezione Giusy Gurrado, nota ed appassionata esponente dell’associazionismo, prematuramente scomparsa. Questa terza edizione, rivolta alle donne, anche minorenni, delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, ha visto una numerosa partecipazione: 38 sono le autrici che hanno presentato 87 opere di narrativa, poesie e fotografie.

La premiazione, che si svolgerà al Teatro della Fondazione Cariciv di Piazza Verdi, prevede l’assegnazione di Targhe e menzioni speciali della Giuria; in particolare riceveranno un riconoscimento le tre minorenni che hanno partecipato al Concorso. Fanno parte della Giuria per la Narrativa e poesia Gino Saladini, Maria Zeno, Anthony Caruana, per la Narrativa, poesia e filastrocche per l’infanzia Giuseppe Bordi, Vera Improta e Adele Zirulia, e per la Fotografia Giulia e Gabriella Mazzoldi e Luca Riccioni.

In onore della serata a tutti i presenti sarà dato in omaggio il libretto contenente le foto e i testi poetici e narrativi che hanno vinto o meritato una menzione speciale.